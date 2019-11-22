احدث الأخبار

طيار هندي مزيف يخدع مطارات العالم!
أبرز المواد
 واشنطن تتهم دمشق باستهداف مخيم للنازحين في إدلب
أبرز المواد
 ملعب سايتاما يبتسم للزعيم قبل مواجهة أوراوا في النهائي الآسيوي
أبرز المواد
 بريطانيا تبدأ عملية إعادة أيتام «الدواعش» من سوريا
أبرز المواد
 «هدف»: لجنة لدراسة حاجات المحاماة.. ورفع نسبة التوطين
أبرز المواد
 15 ألف سعودي وسعودية تدربوا في المرحلة الخامسة من «أُتقن»
أبرز المواد
 وكيل مدرسة يحبس «معلميَّن» بالطائف.. والشرطة تتدخل لإطلاق سراحهما
أبرز المواد
 قيمة «أرامكو» السوقية تتجاوز البورصات العربية والخليجية مجتمعة 1.3 مرة
أبرز المواد
 اعتداء على قائد مدرسة.. وتصرف صادم من أحد الطلاب بعد ضبط الجناة !
أبرز المواد
 “قصف ديمقراطي” بحق ترامب: رئيس غير أخلاقي فوق القانون
أبرز المواد
 موسم الدرعية .. استهداف مليون زائر و50 مليون مشاهدة
أبرز المواد
 خشعان: جميع الأطفال في المملكة يتمتعون بالحماية والرعاية
أبرز المواد
طيار هندي مزيف يخدع مطارات العالم!

طيار هندي مزيف يخدع مطارات العالم!

أبرز المواد
واشنطن تتهم دمشق باستهداف مخيم للنازحين في إدلب

واشنطن تتهم دمشق باستهداف مخيم للنازحين في إدلب

أبرز المواد
ملعب سايتاما يبتسم للزعيم قبل مواجهة أوراوا في النهائي الآسيوي

ملعب سايتاما يبتسم للزعيم قبل مواجهة أوراوا في النهائي الآسيوي

أبرز المواد
بريطانيا تبدأ عملية إعادة أيتام «الدواعش» من سوريا

بريطانيا تبدأ عملية إعادة أيتام «الدواعش» من سوريا

أبرز المواد

طيار هندي مزيف يخدع مطارات العالم!

طيار هندي مزيف يخدع مطارات العالم!
http://almnatiq.net/?p=801344
المناطق_متابعات

تمكن رجل هندي من خداع سلطات مطارات عدة بزي مزيف، وهوية مفبركة، قبل أن يكتشفوا حقيقته.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز” قالت صحيفة “تايمز أوف ذا إنديا” الهندية، إن راجان محبوباني اعتاد أن يرتدي الزي الرسمي الخاصة بشركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا”، وذلك من أجل الحصول على مزايا عديدة.

ترقيات مجانية
ومن هذه المزايا، تجاوز طابور المسافرين والدخول إلى الطائرات من المدخل المخصص عادة لطاقم الطائرة، والحصول على ترقيات المقاعد بصورة مجانية.

واعترف محبوباني، الذي يبلغ من العمر (48 عاما)، بأنه سافر بهذه الطريقة 15 مرة قبل أن توقفه سلطات مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي، الثلاثاء الماضي، حيث كان يستعد للصعود على متن الطائرة المتوجهة إلى كالكتا، شرقي الهند.

هوية عمل مزيفة
وقال إنه حصل أيضا على بطاقة هوية عمل مزيفة في الشركة الألمانية، حتى يقنع السلطات بأنه يعمل داخل الشركة الشهيرة.

وبدا أن قصة “الطيار المزيف” تشبه إلى حد كبير قصة فيلم الأميركي “امسكني لو استطعت” الذي أنتج عام 2002 من إخراج ستيفن سبيلبيرغ، وقام ببطولته ليوناردو دي كابريو، الذي برع في تزوير أوراق رسمية لفترة طويلة، جنى خلالها مئات آلاف الدولارات.

وقال مسوؤل في المطار الهندي لشبكة” سي أن أن” الأميركية إن أحد موظفي الشركة الألمانية حذر سلطات المطار بأنه يشتبه في رجل ينتحل صفة طيار في الشركة. والغريب في قصة محبوباني أنه وثق ممارساته غير القانونية بفيديوهات نشرها على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، ربما للتفاخر..!

روابط ذات صلة

واشنطن تتهم دمشق باستهداف مخيم للنازحين في إدلب

واشنطن تتهم دمشق باستهداف مخيم للنازحين في إدلب
ملعب سايتاما يبتسم للزعيم قبل مواجهة أوراوا في النهائي الآسيوي

ملعب سايتاما يبتسم للزعيم قبل مواجهة أوراوا في النهائي الآسيوي
بريطانيا تبدأ عملية إعادة أيتام «الدواعش» من سوريا

بريطانيا تبدأ عملية إعادة أيتام «الدواعش» من سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*