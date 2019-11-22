اجتماع بين تعليم الطائف والسجون لوضع الخطة الزمنية للبرامج والفعاليات

المناطق_عادل الزهراني

في ظل الشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والإدارة العامة للسجون بالطائف ‏عقد اليوم اجتماع الشراكة ممثلة في

سجون الطائف بحضور منسق الشراكة للسجون النقيب بدر الثبيتي ووبحضور ممثلي تعليم الطائف إدارة النشاط الطلابي (رئيسة) بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي ا/سامي العصيمي ومنسق الشراكة بتعليم الطائف رئيس قسم النشاط الاجتماعي ا/ عبدالله الحليفي وإدارات التوجيه والتدريب والتخطيط وتعليم الكبار والإعلام والمركز العلمي (مساندة) وذلك لوضع الخطة الزمنية للبرامج والفعاليات والأنشطة بين جهة الشراكة وتعليم الطائف وتأتي هذه الشراكة لما حققت من نجاحات ملموسة على أرض الواقع في شراكات سابقة استفاد منها كثيرا من المستهدفين في ظل الفعاليات والبرامج النوعية المقدمة.