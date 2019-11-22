جمعية البر بتيماء تعلن عن موعد تسليم السلال الغذائية للمستفيدين

المناطق_محمد العنزي

توزع جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة تيماء بعد غدً الأحد السلات الغذائية على المستفيدين منها وذلك ضمن برامجها المستمرة والتي تضم مختلف احتياجات الأسرة من المواد الغذائية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حماد السليم أن الجمعية ستشرع في توزيع السلات الغذائية على المسجلين في الجمعية من محتاجين وأرامل وأيتام والذي يبلغ عددهم (1800) مستفيد تشمل جميع القرى و المراكز التابعه للمحافظة وهي العسافية وابيط و الكتيب و عردة ومديسيس .

مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن مجموعة من البرامج التي تقدمها الجمعية للمستفيدين من خدماتها بهدف زيادة روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المحتاجة وسد احتياجاتهم.