جمعية ” كفى ” تحذر زوار  تيرا مول من أخطار التدخين و المخدرات

المناطق_عادل الزهراني

اختتمت الحملة التوعوية التي أطلقتها جميعة ” كفى ” بمحافظة الطائف بالتعاون مع طلاب و طالبات كلية الطب بجامعة الطائف و التي استمرت لمدة أربعة أيام في تيرا مول .

الحملة استهدفت أفراد المجتمع من مختلف الأعمار و من الجنسين و شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار خاصة في يومها الأخير ، و كان للحملة الأثر الإيجابي في توعية الزوار من خلال شرح أضرار التدخين و المخدرات و كذلك توزيع المنشورات التوعوية عليهم و عرض أنواع مختلفة من التبغ و الحبوب المخدره و منحهم الفرصة لزيارة العيادة الصحية في جمعية ” كفى ” من أجل الإستفادة من البرنامج العلاجي للإقلاع عن التدخين و المخدرات .

عن هذه الحملة تحدث إخصائي العيادة الطبية بجميعة ” كفى ” سلمان المالكي قائلاً :

أنا الهدف من هذه الحملة يشمل الجانب التوعوي و الجانب العلاجي و أكد أن الإقبال الكبير على المعرض خاصة من فئة الشباب هو تأكيد على دور مثل هذه البرامج في توعية أفراد المجتمع ، كما تحدث المالكي عن عدد من الزوار الذين تم تحويلهم إلى عيادة ” كفى ” للإستفادة من البرامج العلاجية في الجمعية ، و اختتم حديثه بأن الجمعية خلال الفترة القادمة تعمل على إقامة برامج لتوعية الأطفال بأخطار التدخين و المخدرات .

و من جانب آخر تحدثت الدكتورة رغد السقا عن مشاركة كلية الطب بجامعة الطائف في هذه الحملة حيث ذكرت أن أغلب زوار القسم النسائي من الحملة هم من الأمهات و الزوجات و كان حديثهم يتركز حول أخطار التدخين السلبي و توفير سبل العلاج للمدخنين ، كما تحدثت عن الفعاليات التي قدمت خلال هذا المعرض و التي اشتملت على برامج تعريفيه بالجمعية و برامج علاجيه من خلال قياس كفاءة الرئة و عمرها مقارنة مع عمر الشخص و كذلك قياس ضغط الدم و تمنت في ختام حديثها أن يكون الإقبال أكبر خلال البرامج التثقيفيه القادمة .

يذكر أن هذه الحملة شهدت التوعية بأخطار السجائر الإلكترونية و التي انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية .