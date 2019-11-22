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مدني الباحة تنبيه من هطول أمطار رعدية على المنطقة من اليوم الجمعة وحتى الأحد

مدني الباحة تنبيه من هطول أمطار رعدية على المنطقة من اليوم الجمعة وحتى الأحد

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مدني الباحة تنبيه من هطول أمطار رعدية على المنطقة من اليوم الجمعة وحتى الأحد

مدني الباحة تنبيه من هطول أمطار رعدية على المنطقة من اليوم الجمعة وحتى الأحد
http://almnatiq.net/?p=801431
المناطق - الباحة

اوضح المتحدث الرسمي لدفاع المدني العقيد جمعان دايس بانه ورد تنبيه هطول أمطار رعدية من متوسطه الى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على مدينة الباحة و المخواة والمندق وبلجرشي وقلوة .
مشيرا بان بداية الإنذار من اليوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٣/٢٥ وحتى يوم الأحد الموافق ١٤٤١/٣/٢٧
مؤكدا بان منطقة الباحة وجميع محافظاتها والمراكز التابعة تشهد هذه الايام تقلبات في الأحوال الجوية .
داعيا جميع الاخوة المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر مشددا بعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات وضرورة مراقبة الاطفال من قبل ذويهم اثناء التنزه في تلك المواقع .
مهيبا بالجميع زيارة حسابات الدفاع المدني على مواقع التواصل الإجتماعي للإطلاع على الارشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات كذلك من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.
ونذكر الجميع باننا جميعا في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة
متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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