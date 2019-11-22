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إمام وخطيب المسجد الحرام : إنَّ سبيلَ الكرامةِ الحقَّةِ، الذي يخطئه كثيرٌ من النَّاس، ولا يُلَقَّاهُ إلا الصَّفوةُ منهم، إنَّما هو في متابعةِ النَّفسِ لرضا اللهِ

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ولي عهد مملكة البحرين يصل إلى الرياض

ولي عهد مملكة البحرين يصل إلى الرياض
http://almnatiq.net/?p=801434
المناطق - واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة إلى الرياض اليوم لحضور سباق الفورميلا E، والفعاليات المصاحبة له.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة, ومندوب من المراسم الملكية.

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إمام وخطيب المسجد النبوي : الإسلام دين الخيروالسلام يدعو لصفاء القلوب ونشر الطمأنينة والسكينة في الأمة ويرغب في بث التآلف والمحبة بين الخلق ويكفل الرحمة لهم
إمام وخطيب المسجد الحرام : إنَّ سبيلَ الكرامةِ الحقَّةِ، الذي يخطئه كثيرٌ من النَّاس، ولا يُلَقَّاهُ إلا الصَّفوةُ منهم، إنَّما هو في متابعةِ النَّفسِ لرضا اللهِ

إمام وخطيب المسجد الحرام : إنَّ سبيلَ الكرامةِ الحقَّةِ، الذي يخطئه كثيرٌ من النَّاس، ولا يُلَقَّاهُ إلا الصَّفوةُ منهم، إنَّما هو في متابعةِ النَّفسِ لرضا اللهِ

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