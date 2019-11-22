ختام فعاليات برنامج اكتشف المهن في الأنشطة السياحية بين تعليم الطائف والسياحة

الطائف - عادل الزهراني

اختتمت فعاليات برنامج اكتشف المهن في الأنشطة السياحية وذلك بفندق اريديوم الطائف بحضور رئيس قسم النشاط الاجتماعي الأستاذ عبدالله الحليفي ومدير الهيئة العامة للسياحة بالطائف محمد البقمي القي فيها عدد من الكلمات منها كلمة للاستاذ عبدالله الحليفي وكلمة لمدير فرع الهيئة العامة للسياحة محمد البقمي وكلمة لمنسق البرنامج ا/فايز العيلي وبحضور ا/سعود العصيمي مشرف النشاط الاجتماعي وعدد من رواد النشاط .

‬ البرنامج استمر ثلاثة أيام قدم فيه تعريفاً بأقسام الفندق المختلفة الداخلية والخارجية وشاهد الطلاب عروضاً مرئية ويأتي هذا البرنامج بالشراكة بين تعليم الطائف والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كما تم تكريم المشاركين في هذا البرنامج من مدارس ورعاة ومشاركين .