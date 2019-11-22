احدث الأخبار

ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية
أبرز المواد
 الجهات الامنية تتمكن من القبض على قاتل الطالب بأبي عريش
أبرز المواد
 مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية على مكة المكرمة
أبرز المواد
 الشيخ سيف بن زايد يصل إلى الرياض
أبرز المواد
 ختام فعاليات برنامج اكتشف المهن في الأنشطة السياحية بين تعليم الطائف والسياحة
منطقة مكة المكرمة
 ولي عهد مملكة البحرين يصل إلى الرياض
أبرز المواد
 مدني الباحة تنبيه من هطول أمطار رعدية على المنطقة من اليوم الجمعة وحتى الأحد
أبرز المواد
 إمام وخطيب المسجد النبوي : الإسلام دين الخيروالسلام يدعو لصفاء القلوب ونشر الطمأنينة والسكينة في الأمة ويرغب في بث التآلف والمحبة بين الخلق ويكفل الرحمة لهم
أبرز المواد
 إمام وخطيب المسجد الحرام : إنَّ سبيلَ الكرامةِ الحقَّةِ، الذي يخطئه كثيرٌ من النَّاس، ولا يُلَقَّاهُ إلا الصَّفوةُ منهم، إنَّما هو في متابعةِ النَّفسِ لرضا اللهِ
أبرز المواد
 الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في سرقة المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات
أبرز المواد
 رئيس غرفة أبها : كلمة خادم الحرمين تمثل المرحلة الراهنة للتنمية الاقتصادية المعتمدة على رؤية 2030 والمتطورة لخطة المملكة المستقبلية
منطقة عسير
 المملكة تدين استمرار انتهاكات إيران للمواثيق الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي
أبرز المواد
ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية

ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية

أبرز المواد
الجهات الامنية تتمكن من القبض على قاتل الطالب بأبي عريش

الجهات الامنية تتمكن من القبض على قاتل الطالب بأبي عريش

أبرز المواد
مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية على مكة المكرمة

مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية على مكة المكرمة

أبرز المواد
الشيخ سيف بن زايد يصل إلى الرياض

الشيخ سيف بن زايد يصل إلى الرياض

أبرز المواد

ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية

ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية
http://almnatiq.net/?p=801456
المناطق - واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله -، اليوم، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.
ولدى وصول سمو ولي العهد حلبة السباق، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأولى لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، عزف السلام الملكي.
ثم بدأت الجولة الأولى الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية.
حضر انطلاقة الجولة الافتتاحية للبطولة، دولة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة، والشيخ عبدالله بن ناصر الصباح، والشيخ فهد بن ناصر الصباح رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ومعالي رئيس مجلس الأمة الكويتي الأستاذ مرزوق بن علي الغانم، وأصحاب السمو والمعالي، وكبار المهتمين من الدول الشقيقة والصديقة.

 

روابط ذات صلة

الجهات الامنية تتمكن من القبض على قاتل الطالب بأبي عريش

الجهات الامنية تتمكن من القبض على قاتل الطالب بأبي عريش
مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية على مكة المكرمة

مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية على مكة المكرمة
الشيخ سيف بن زايد يصل إلى الرياض

الشيخ سيف بن زايد يصل إلى الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*