احدث الأخبار

طرح أول عقار لمنع الحمل للرجال
أبرز المواد
 ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية
أبرز المواد
 الجهات الامنية تتمكن من القبض على قاتل الطالب بأبي عريش
أبرز المواد
 مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية على مكة المكرمة
أبرز المواد
 الشيخ سيف بن زايد يصل إلى الرياض
أبرز المواد
 ختام فعاليات برنامج اكتشف المهن في الأنشطة السياحية بين تعليم الطائف والسياحة
منطقة مكة المكرمة
 ولي عهد مملكة البحرين يصل إلى الرياض
أبرز المواد
 مدني الباحة تنبيه من هطول أمطار رعدية على المنطقة من اليوم الجمعة وحتى الأحد
أبرز المواد
 إمام وخطيب المسجد النبوي : الإسلام دين الخيروالسلام يدعو لصفاء القلوب ونشر الطمأنينة والسكينة في الأمة ويرغب في بث التآلف والمحبة بين الخلق ويكفل الرحمة لهم
أبرز المواد
 إمام وخطيب المسجد الحرام : إنَّ سبيلَ الكرامةِ الحقَّةِ، الذي يخطئه كثيرٌ من النَّاس، ولا يُلَقَّاهُ إلا الصَّفوةُ منهم، إنَّما هو في متابعةِ النَّفسِ لرضا اللهِ
أبرز المواد
 الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في سرقة المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات
أبرز المواد
 رئيس غرفة أبها : كلمة خادم الحرمين تمثل المرحلة الراهنة للتنمية الاقتصادية المعتمدة على رؤية 2030 والمتطورة لخطة المملكة المستقبلية
منطقة عسير
طرح أول عقار لمنع الحمل للرجال

طرح أول عقار لمنع الحمل للرجال

أبرز المواد
ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية

ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية

أبرز المواد
الجهات الامنية تتمكن من القبض على قاتل الطالب بأبي عريش

الجهات الامنية تتمكن من القبض على قاتل الطالب بأبي عريش

أبرز المواد
مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية على مكة المكرمة

مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية على مكة المكرمة

أبرز المواد

طرح أول عقار لمنع الحمل للرجال

طرح أول عقار لمنع الحمل للرجال
http://almnatiq.net/?p=801465
المناطق - متابعات

أنهى المجلس الهندي للبحوث الطبية، التجارب لأول وسائل منع الحمل الذكرية عن طريق الحقن في العالم.

وبحسب صحيفة “هيندوستان تايمز” ينتظر العقار الجديد موافقة إدارة الأدوية الهندية وفي حال حصلت على الضوء الأخضر فيمكن أن يتم صنع الدواء خلال الستة إلى السبعة أشهر المقبلة.

وقال الطبيب ومؤلف الدراسة العالم شارما، إن “المنتج جاهز وهو يخضع لفحص من قبل مراقبي المخدرات، والتجارب انتهت بنجاج بعد إعطاء العقار لـ303 مشارك في البحث وبلغت نسبة النجاح 97.3 في المئة”، وأضاف: يمكن تسمية المنتج وسيلة منع الحمل الذكرية الأولى في العالم.

ويثبط المنتج لمدة 13 عاما الحيوانات المنوية وهو بديل لاستئصال الأسهر الجراحي.

يذكر أن إصدار حبوب منع الحمل للنساء لأول مرة كان عام 1960،و انتشرت مخاوف حول ما إن كانت العقاقير تسبب الإصابة بمرض السرطان، وأجريت أبحاث كثيرة منذ تلك الفترة التي وجدت صلة بين الحبوب وخطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.

روابط ذات صلة

ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية

ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية
الجهات الامنية تتمكن من القبض على قاتل الطالب بأبي عريش

الجهات الامنية تتمكن من القبض على قاتل الطالب بأبي عريش
مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية على مكة المكرمة

مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية على مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*