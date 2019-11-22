طرح أول عقار لمنع الحمل للرجال

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أنهى المجلس الهندي للبحوث الطبية، التجارب لأول وسائل منع الحمل الذكرية عن طريق الحقن في العالم.

وبحسب صحيفة “هيندوستان تايمز” ينتظر العقار الجديد موافقة إدارة الأدوية الهندية وفي حال حصلت على الضوء الأخضر فيمكن أن يتم صنع الدواء خلال الستة إلى السبعة أشهر المقبلة.

وقال الطبيب ومؤلف الدراسة العالم شارما، إن “المنتج جاهز وهو يخضع لفحص من قبل مراقبي المخدرات، والتجارب انتهت بنجاج بعد إعطاء العقار لـ303 مشارك في البحث وبلغت نسبة النجاح 97.3 في المئة”، وأضاف: يمكن تسمية المنتج وسيلة منع الحمل الذكرية الأولى في العالم.

ويثبط المنتج لمدة 13 عاما الحيوانات المنوية وهو بديل لاستئصال الأسهر الجراحي.

يذكر أن إصدار حبوب منع الحمل للنساء لأول مرة كان عام 1960،و انتشرت مخاوف حول ما إن كانت العقاقير تسبب الإصابة بمرض السرطان، وأجريت أبحاث كثيرة منذ تلك الفترة التي وجدت صلة بين الحبوب وخطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.