ورشة لثقافة التفاعل مع ذوي الإعاقة بجمعية الثقافة والفنون بتبوك

تبوك - فايز السميري

أقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثلة باللجنة الثقافية -البرنامج الثقافي مساء يوم امس ورشة تدريبية تحت عنوان( ثقافة التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة) والتي قدمها المدرب خالد الهاجري المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية وذلك بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ابراهبم بن حسين العمري بالقاعة العلمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك. حيث بدأت الورشة بكلمة لمدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي رحب فيها بالضيوف وبالمتحدث الهاجري واكد على أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الجمعية على دعم البرامج الثقافية والفنية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة واكتشاف المواهب الإبداعية للمعاقين وتأهيلهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة التفاعل معهم بما يتناسب مع قدراتهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع مؤكدا ان جمعية الثقافة والفنون تَتَّبَعُ توجيهاتِ القيادة الرشيدة التي تؤكد على الاهتمام بذَوي الإعاقةِ على المستوياتِ الرسميةِ والاجتماعيةْ، إضافةً إلى ما تَبَنْته رؤيةُ المملكة 2030 من طرحِ مبادراتٍ تدريبيةٍ وتأهيليةٍ لتلك الفئة الغالية ، مشيراً إلى أنَّ كافة الجهودُ تَهْدِفُ لِتقديمِ الخدماتِ التي تُلبي تطلعاتِ ذوي الإعاقةِ، مِنْ خِلالِ إشراكِ المجتمعِ بكافةِ فئاتهِ وشرائحهِ في مساراتِ التنميةِ الثقافية، وَتُمْكِينِ فئاتِ ذوي الإعاقةِ، وإتاحةِ الفرصةِ لهمْ لتقديم إبداعاتهم لِيكونوا عناصرً مساهمةً وفعالةً في التنمية الوطنية مقدما شكره وتقديره للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على استضافتها للورشة ولجميع الجهات المشاركة والداعمة. بعد ذلك تحدث خالد الهاجري عن بعض المحاور الهامة ومنها مهارات التفاعل مع الاشخاص ذوي الاعاقة ومفاهيم عامة حول الاعاقة وكذلك مبادئ التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة حركية – بصرية – سمعية كما تحدث عت مهارات التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة في المناسبات ومهارات التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة في بيئة العمل ونظرة المجتمع للمعاق فيما تم فتح باب النقاش بين المحاضر والحضور وخصوصا من فئة الاعاقات وفي نهاية الورشة قام مدير عام التعليم بمنطقة تبوك ومدير جمعية الثقافة والفنون بتبوك بتكريم الاستاذ خالد الهاجري وكذلك اللجان المشاركة في الورشة والداعمين .

جدير بالذكر أن الورشة يشارك بها عدد من الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بخدماتهم المقدمة لذوي الإعاقة إضافة إلى معرض مصاحب وأركان تفاعلية.