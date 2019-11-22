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مستشفى وادي الدواسر يبدأ في تفعيل العيادة المتنقلة في هجرتين

مستشفى وادي الدواسر يبدأ في تفعيل العيادة المتنقلة في هجرتين
http://almnatiq.net/?p=801492
وادي الدواسر - شاجع الدوسري
بدء مستشفى محافظة وادي الدواسر‬ العام، في تقديم خدماته التوعوية والعلاجية، عبر العيادة المتنقلة الجديدة؛‬ والتي استهدفت اليومين الماضية سكان هجرتي الكرافيت والخالدية جنوب وغرب المحافظة”.

وتفصيلاً، أسهمت الكوادر الصحية المتطوعة بالمستشفى العام والقطاع الصحي في نجاح اول زيارتين للعيادة المتنقلة، وذلك بعد اعلان المستشفى عن حاجته لمتطوعين خارج وقت الدوام الرسمي، الأمر الذي لاقى تفاعلاً من جميع العاملين حرصاً منهم تفعيل العيادة كأول المبادرين لدعم توجه الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020″.

حيث استفادوا الأهالي وابنائهم من سكان الهجرتين من التجهيزات الطبية التي بداخل العيادة مثل خدمات الكشف المبكر عن السكري ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان والأشعة والمختبر، ومحطة التثقيف الصحي، اضافة لتطعيمهم بلقاح الانفلونزا الموسمية”.

الجدير بالذكر، أن العيادة المتنقلة أن العيادة تهدف للوصول للتجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية لتقديم خدماتها الصحية بدعم وتوجيه سعادة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري ومتابعة سعادة المساعد للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص”.

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