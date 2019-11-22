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إدارة التواصل بوزارة الخارجية تحتفي باليوم العالمي للطفل

إدارة التواصل بوزارة الخارجية تحتفي باليوم العالمي للطفل
http://almnatiq.net/?p=801499
المناطق - الرياض
احتفلت إدارة التواصل بوزارة الخارجية باليوم العالمي للطفل للعام ٢٠١٩، وذلك بإسكان وزارة الخارجية شمال مدينة الرياض، بحضور لافت من الإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي وعدد من الأسر وأطفالهم.
وتنوعت الأركان ما بين توعوية وترفيهية كـ (ركن الرسم والتشكيل، ركن التصوير، ركن وزارة الصحة حيث اشتمل على فحص النظر، والأسنان، وفحص السكري والضغط، وتثقيف للتغذية الصحية، كما تواجدت ٦ سيارات إسعاف بموقع الفعالية، واستمتع الأطفال بركن الألعاب الذكية، والمسرح، واستعراض للدراجات بأكثر من ٢٥ دراج بمسيرة شارك فيها الأطفال.
وتحدثت منسقة البرنامج وفاء العصيمي مبينة أن الفعالية تهدف إلى نشر الوعي بحقوق الطفل، وكذلك توفير الرعاية اللازمة والترفيه المناسب له، وخاصة أن رؤية ٢٠٣٠ اهتمت بالطفل وتحسين وجودة رعايته.
وأعرب الأستاذ محمد السبيعي مشرف وحدة العروض الترويجية بالوزارة عن شكره لصحافيو الوطن الراعي الإعلامي على دعمهم لهذه الفعالية، خاصة أن الإعلام شريك مهم لنجاح المبادرات المجتمعية مثمناً دورهم في نجاح هذه الفعالية.

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