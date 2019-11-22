احدث الأخبار

الرائد يسقط الحزم على ملعبه بثلاثية
أبرز المواد
 تعليم الليث ” يستضيف فعاليات ” مهرجان التعليم للتربية الكشفية ” على مستوى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير الشرقية يلتقي المستشار الإداري المعين في دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء
المنطقة الشرقية
 آل الشيخ: زيادة نسبة التحاق الأطفال في المدارس يعكس اهتمام القيادة بحقهم في التعليم
أبرز المواد
 فتح باب التسجيل في مسابقات مهرجان إنسومنيا السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن تركي يتوج البريطاني “سام بيرد” والفائزين في الجولة الأولى من سباق فورمولا إي
أبرز المواد
 وزير المالية يلتقي سفير ألمانيا
أبرز المواد
 إدارة التواصل بوزارة الخارجية تحتفي باليوم العالمي للطفل
منطقة الرياض
 مستشفى وادي الدواسر يبدأ في تفعيل العيادة المتنقلة في هجرتين
منطقة الرياض
 أميركا تفرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني
أبرز المواد
 غريفثس: اتفاق الرياض يمهد لعملية سلام شاملة في اليمن
أبرز المواد
 وصول دولة رئيس وزراء ألبانيا إلى الرياض
أبرز المواد
الرائد يسقط الحزم على ملعبه بثلاثية

الرائد يسقط الحزم على ملعبه بثلاثية

أبرز المواد
تعليم الليث ” يستضيف فعاليات ” مهرجان التعليم للتربية الكشفية ” على مستوى المملكة

تعليم الليث ” يستضيف فعاليات ” مهرجان التعليم للتربية الكشفية ” على مستوى المملكة

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير الشرقية يلتقي المستشار الإداري المعين في دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء

نائب أمير الشرقية يلتقي المستشار الإداري المعين في دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء

المنطقة الشرقية
آل الشيخ: زيادة نسبة التحاق الأطفال في المدارس يعكس اهتمام القيادة بحقهم في التعليم

آل الشيخ: زيادة نسبة التحاق الأطفال في المدارس يعكس اهتمام القيادة بحقهم في التعليم

أبرز المواد

وزير المالية يلتقي سفير ألمانيا

وزير المالية يلتقي سفير ألمانيا
http://almnatiq.net/?p=801502
المناطق - واس

التقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في مكتبه بديوان الوزارة أمس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية يروغ راناو.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وسبل تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي في إطار العلاقات الاستراتيجية، كما تطرق الاجتماع إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء مساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد، ومستشار وزير المالية ثامر الجارد.

روابط ذات صلة

الرائد يسقط الحزم على ملعبه بثلاثية

الرائد يسقط الحزم على ملعبه بثلاثية
آل الشيخ: زيادة نسبة التحاق الأطفال في المدارس يعكس اهتمام القيادة بحقهم في التعليم

آل الشيخ: زيادة نسبة التحاق الأطفال في المدارس يعكس اهتمام القيادة بحقهم في التعليم
فتح باب التسجيل في مسابقات مهرجان إنسومنيا السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض

فتح باب التسجيل في مسابقات مهرجان إنسومنيا السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*