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الأمير عبدالعزيز بن تركي يتوج البريطاني “سام بيرد” والفائزين في الجولة الأولى من سباق فورمولا إي

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الأمير عبدالعزيز بن تركي يتوج البريطاني “سام بيرد” والفائزين في الجولة الأولى من سباق فورمولا إي

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توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بنهاية الجولة الأولى من سباق فورمولا إي بالدرعية اليوم السائق البريطاني “سام بيرد” بعد منافسة قويّة من قبل سائق بورشه البلجيكي “أندريه لوتيرر”، الذي حل ثانيًا بفارق ثانية وثلاثين جزءًا من الثانية، ومن خلفهم مواطنه سائق مرسيدس “سوفيل فاندورن” ليغلق الستار عن جولة مثيرة شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا للسباق، الذي أصبح جزءًا مهمًّا ضمن روزنامة البطولات العالميّة التي سيتم استضافتها في المملكة حتى عام 2028م .
وقد تم ترتيب أفضلية أماكن السائقين في السباق حسب التصفيات الأوليّة وتفوّق فيها سائق بي إم دبليو الإنجليزي “أليكساندر سيمز” بزمن 1:14:563، وهو ما لم يشفع له بالحصول على مركز متقدّم أثناء السباق، تلاه سائق مرسيدس البلجيكي “سوفيل فاندورن” بفارق 276 جزءًا من الثانية، ومن ثم زميله في مرسيدس أيضًا الهولندي “نايك دي فريس” بفارق 366 جزءًا من الثانية، وهو ما أظهر قوّة التنافس بين الأسماء الكبيرة المشاركة ووصول الفرق في السرعة إلى أجزاء صغيرة من الثانية.
وبهذه المناسبة، رفع سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خالص الشكر والتقدير لسمو ولي العهد – حفظه الله – لحضوره سباق فورمولا اي، الذي يأتي في مستهل انطلاق فعاليات موسم الدرعية، معتبرًا تشريف سموه تأكيدًا على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام دائمين منه أيده الله.
وقدم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الشكر لكل من حضر وشارك في انطلاق هذا السباق العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الثانية على التوالي، معتبرًا أن وطننا الغالي بات محط أنظار العالم بما يقدمه من نجاحات كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.
وبارك سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة للفائزين في السباق، متمنيًا التوفيق للجميع والاستمتاع بهذا السباق وبقية الأحداث الرياضية والفعاليات المتنوعة التي سيشهدها موسم الدرعية.
وينتظر الجماهير يومًا آخر غدًا السبت تقام فيه جولة جديدة من سباق فورمولا إي الدرعيّة، حيث يلتقي المتنافسون مجدّدًا في السباق الذي سينطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا ويشهد جولة جديدة من التحدي والإثارة والتنافس بين المتسابقين العالميين.
ويستمر موسم الدرعية على مدى شهر كامل ليشهد مجموعةً متنوعةً من الفعاليات الرياضية الكبرى بما في ذلك سباق “فورمولا إي”، و”كأس الدرعية للتنس” لفئة الرجال، و”مهرجان الدرعية للفروسية” المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى بطولة الملاكمة للوزن الثقيل – نزال الدرعيّة التاريخي – التي تقام على أرض العاصمة الأولى للسعوديّة.
وستنظم الدرعية – التي تشتهر بكونها موطن الملوك والأبطال – مجموعةً من الحفلات الساحرة لبعض أشهر وأبرز الفنانين الموسيقيين في العالم.

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