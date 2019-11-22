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فتح باب التسجيل في مسابقات مهرجان إنسومنيا السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض

فتح باب التسجيل في مسابقات مهرجان إنسومنيا السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض
http://almnatiq.net/?p=801510
المناطق - واس

ينطلق ضمن فعاليات موسم الرياض وتحديداً في واجهة الرياض أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية “مهرجان إنسومنيا السعودية” الذي يضم بين فعالياته مسابقة كوسبلاي إنسومنيا السعودية، والتي تصل إجمالي جوائزها إلى 10.000 دولار أمريكي، ويخوض غمار منافساتها مشاركون هواة ومحترفون، ومن المقرر أن تنطلق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019م.
وتبلغ جائزة المركز الأول في مسابقة كوسبلاي للمحترفين 8000 آلاف دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز في المركز الأول في مسابقة كوسبلاي للهواة على مبلغ 2000 دولا أمريكي، ويكرم الفائزان بالمركزين الثاني والثالث بدروعٍ تذكارية.
وتضم لجنة التحكيم نخبة من أفضل محترفي كوسبلاي ، حيث يتمتع جميع الحكام بخبرة واسعة في مسابقة الكوسبلاي في فعاليات كوسبلاي حول العالم، وفاز بعضهم بمسابقات مرموقة، مثل قمة كوسبلاي العالمية في اليابان.
وتجتمع في “مهرجان إنسومنيا السعودية” الذي يحتضن مسابقة كوسبلاي، أشهر الألعاب الإليكترونية والكلاسكية والعديد من البطولات التنافسية، حيث ستدشن فعالياته بتاريخ 27 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر 2019م.

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