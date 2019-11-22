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تعليم الليث ” يستضيف فعاليات ” مهرجان التعليم للتربية الكشفية ” على مستوى المملكة

تعليم الليث ” يستضيف فعاليات ” مهرجان التعليم للتربية الكشفية ” على مستوى المملكة

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تعليم الليث ” يستضيف فعاليات ” مهرجان التعليم للتربية الكشفية ” على مستوى المملكة

تعليم الليث ” يستضيف فعاليات ” مهرجان التعليم للتربية الكشفية ” على مستوى المملكة
http://almnatiq.net/?p=801520
المناطق - عادل الزهراني

تستضيف إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم النشاط الطلابي ( الكشفي ) ، المشروع الكشفي “مهرجان التعليم للتربية الكشفية” والذي تقيمة وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للتعليم العام ( الإدارة العامة للنشاط الطلابي – النشاط الكشفي ) ، بمشاركة ١٢٠ قائداً وكشافًا يمثلون ٣٠ إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ،إعتبارا من يوم الأحد القادم ٢٧ / ٣ /١٤٤١هـ إلى يوم الخميس ١ / ٤ /١٤٤١هـ

وقدم مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، على متابعته المستمرة ودعمه للتعليم بالمحافظة.
كما رحب ( الحازمي ) بكافة الوفود الكشفية المشاركة متمنيا لهم طيب الإقامة في رحاب محافظة الليث .

وأوضح ( الحازمي ) أن المهرجان يهدف إلى غرس روح الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، إضافة إلى تنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الكشافين في إطار تربوي.

متطلعاً بأن يحقق المهرجان الكشفي أهدافه في تنمية روح الكشافة والإرتقاء بمهارات وقدرات الطلاب المشاركين .

من جانبه، قال رئيس قسم النشاط الطلابي “بنين” الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي أن المهرجان يسعى كذلك إلى مساعدة الكشافين إلى اكتشاف مواهبهم وقدراتهم من خلال تقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية المتنوعة، وتطوير المهارات اللازمة والضرورية في مضامين التربية الكشفية لدى الكشافين، واجتياز متطلبات الحصول على شارات الهوايات الكشفية .

وأكد ( الثعلبي) على صدور توجيهات مدير التعليم بتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح فعاليات المهرجان ، وتجهيز مقر إقامة سكن الوفود وإقامة الفعاليات وتشكيل اللجان المنظمة والمساندة من كافة الإدارات والأقسام المختلفة في إدارة التعليم .

فيما أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي الأستاذ عبدالله بن محمد البصراوي إلى أن البرنامج يشتمل على العديد من البرامج والمناشط المصاحبة وتقديم المهارات والفنون الكشفية ، إضافةً إلى الخبرات الكشفية في كافة المناطق المشاركة، وإقامة المنافسات الرياضية والألعاب الشعبية و الترفيهية و المغامرات و منافسات التحدي والذكاء، مبينا أن الإدارات التعليمية المشاركة ستتنافس في ( ٩) شارات وهي كالتالي : ” صديق بنك الدم ، هاوي فنون الحبال ، الكهربائي، الفارس، دارس النفط ، المتحدث ، صديق الماء ، المزارع ، المصور ” .

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إمام وخطيب المسجد الحرام : إنَّ سبيلَ الكرامةِ الحقَّةِ، الذي يخطئه كثيرٌ من النَّاس، ولا يُلَقَّاهُ إلا الصَّفوةُ منهم، إنَّما هو في متابعةِ النَّفسِ لرضا اللهِ

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