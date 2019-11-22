الرائد يسقط الحزم على ملعبه بثلاثية

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حقق الرائد فوزاً على مضيفه الحزم بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما الجمعة لحساب الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح النتيجة للرائد اللاعب محمد فوزير بتسديدة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة 21، قبل أن يعزز زميله أرناود دجوم التقدم في الدقيقة 41 حينما استغل كرة حائرة بين دفاعات الحزم استطاع أن يسددها من داخل منطقة الجزاء هدفاً ثانياً.

وفي الشوط الثاني أضاف أحمد الزين ثالث أهداف الرائد في الدقيقة 56 من متابعة عرضية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقلص الفارق للحزم اللاعب أسامة خلف من تسديدة رائع من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 74 أضاف كارلوس ستراندبيرج ثاني أهداف الحزم مستغلًا خطأ حارس الرائد عزالدين دوخة.

وكان ستراندبيرج أهدر ركلة جزاء للحزم في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الرائد رصيده لـ 14 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن الحزم الذي حل في المركز الثامن.