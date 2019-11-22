بطاقة للأخضر في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بالسويد 2021 للفوربول وحفل تكريم الوفود العربية

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حقق الأخضر انجازا رياضيا جديدا بنجاح لاعبو الأولمبياد الخاص السعودي باقتناص بطاقة تأهل للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 عندما نجح لاعبو الأخضر الموحد في الفوز بهذه البطاقة خلال مشاركتهم في الكأس الإقليمي الأول للفوربول الذى أقيمت بالقاهرة وشهد مشاركة 11 فريقا من 6 دول العربية هم مصر والإمارات والسعودية والكويت والأردن والمغرب .

وحصلت كل من المغرب و مصر على بطاقتين أيضا الإمارات على بطاقة واحده ، لتنظم الفرق الست إلى 45 فريقا يشاركون في تلك الرياضة من بين 7 رياضات تشهدها الألعاب العالمية بالسويد .

ورغم حداثة لعبه الفلوربول التي قررت الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص برئاسة المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي بإدخالها للمنطقة وقام الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بعقد دورة تدريبية شارك فيها 11 دولة عربية منذ أقل من شهرين ، تكون على اثرها تلك الفرق التي بدأت تستعد للتصفيات ، ورغم حداثة اللعبة إلا أن المستويات الفنية للاعبين كانت عالية ، الامر الذى يبشر بظهور الفرق العربية بمستوى فنى رائع بين دول العالم الاقدم في ممارسة هذه الرياضة خلال الالعاب العالمية .

وأوضح المدير العام للألعاب والمسابقات بالرئاسة الاقليمية والمنسق العام على تنظيم تلك التصفيات شريف الفولى أنها التصفيات حققت نجاحا باهرة ، ومن تابع المباريات ومستويات اللاعبين لا يعتقد أبدا أنهم يمارسون تلك اللعبة لأول مرة ، مؤكدا أن تلك الرياضة سوف تشهد في القريب العاجل انتشارا كبيرا في مختلف برامج المنطقة .

وشهد الحفل الختامي تكريم رؤساء وفود الدول الست والاحتفال باللاعبين الذين نجحوا في الفوز ببطاقات التأهل إلى جانب حرص رؤساء الوفود العربية على تبادل الدروع مع اللجنة المنظمة التي قامت بدورها بمنحهم دروع المشاركة وتوزيع بعض الهدايا على اللاعبين ، كما تم تكريم المتطوعون ، كما شارك في الحفل رؤساء الوفود مصر الدكتور باسم تهامي الأردن معمر محمد عبدالقادر المغرب صلاح الدين السمار الكويت ومن السعودية فهد الطرجم السهلى ، والدكتورة هايدى العسكرى الإمارات وسرور سعيد محمد ، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المنظمة .

