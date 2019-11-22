باستفتاء تاريخي.. العالم “ينتظر” أحدث دوله

المناطق - الرياض

في استفتاء تاريخي قد يجعلهم أحدث دولة في العالم يتوجه سكان جزيرة بوغاينفيل في المحيط الهادئ غدا السبت للإدلاء بأصواتهم بشأن الاستقلال عن دولة بابوا غينيا الجديدة.

الاستفتاء الذي يستمر أسبوعين، يشكل أحد بنود اتفاق السلام الموقع عام 2001، الذي أنهى حربا أهلية وحشية في مجموعة الجزر، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 ألف شخص.

لكن الاستفتاء لن يكون الكلمة الفاصلة لسكان بوغاينفيل، البالغ عددهم 250 ألف نسمة، لأن النتيجة غير ملزمة وستتطلب إجراء مفاوضات بين قادة بوغاينفيل وبابوا غينيا الجديدة إلى إجراء تصويت لصالح الاستقلال.

وقال ممثل الأمم المتحدة في بابوا غينيا الجديدة، جيانلوكا رامبولا، إن المنظمة العالمية تعمل جاهدة لضمان نزاهة وشفافية عملية التصويت.