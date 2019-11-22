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زيارة تفقدية لمستشفى ارادة للصحة النفسية بالخرج

زيارة تفقدية لمستشفى ارادة للصحة النفسية بالخرج

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زيارة تفقدية لمستشفى ارادة للصحة النفسية بالخرج

زيارة تفقدية لمستشفى ارادة للصحة النفسية بالخرج
http://almnatiq.net/?p=801544
المناطق - الخرج

قام مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض الدكتور علي الجمعة بزيارة تفقدية لمستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج يرافقه مدير إدارة شؤون المستشفيات ومدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية ، وذلك للاطمئنان على سير العمل في مرافق المستشفى ، والإطلاع على آخر التطورات وخدمات المستشفى المقدمة للمرضى والمراجعين.

وقد بدأت الجولة أقسام الطوارئ والعيادات مرورًا بجميع الأقسام، وتخلل ذلك شرحًا تفصيلي من قبل مدير المستشفى الذي استعرض عن ما تم تطويره خلال الفترة الماضية وبعض التطورات الجاري العمل عليها.

وأكد الدكتور الجمعة على ضرورة العمل ببذل أقصى الجهود لتجويد الأداء وتقديم الخدمة المميزة للمرضى والمراجعين.

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