وزير الخارجية يلتقي رؤساء وفود الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين

المناطق - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ناغويا اليابانية ،كل من معالي وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو، ومعالي وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، ومعالي وزير خارجية جمهورية تشيلي تيودور ريبيرا، ومعالي وزير خارجية جمهورية الأرجنتين خورخي فاوري، ومعالي وزير الدولة في المملكة المتحدة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة وجنوب آسيا أحمد محمود طارق.

وجرى خلال اللقاءات التي عقدت على هامش اجتماع دول العشرين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله بن عبدالعزيز العيفان.

