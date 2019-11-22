الهلال يجري تمرينه الرئيس في طوكيو ويغادر إلى سايتاما

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أجرى فريق نادي الهلال مرانه الرئيس ، استعدادًا لمواجهة نظيره أوراوا الياباني ، الأحد المقبل ، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم ، حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنيّة متنوّعة ، طبّق بعدها المدير الفني رازفان لوشيسكو التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر مناورة ، تلاها مناورة أخرى على جزء من مساحة الملعب .

فيما غادرت بعثة نادي الهلال إلى مدينة سايتاما بعد أن أقام الفريق معسكراً قصيرا لمدة أسبوع في العاصمة طوكيو.

إلى ذلك، يعقد مدربا الهلال و أوراوا مؤتمرين صحفيين عند الساعة الـ04:45 من مساء يوم غد السبت ” بتوقيت طوكيو ” ، كما يؤدي فريق الهلال تدريبه الأخير على ملعب المباراة.

