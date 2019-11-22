العطوي : الاتفاق جاهز لتقديم مباراة مميزة أمام الاتحاد

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أكد خالد العطوي المدرب الوطني لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم على جاهزية فريقه لتقديم مباراة كبيرة متوجة بالنتيجة عندما يستضيف الاتحاد يوم الأحد على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب خالد العطوي عصر اليوم الجمعة في قاعة المؤتمرات بنادي الاتفاق للحديث عن مواجهة الاتفاق مع نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ10 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ” الأيام الماضية خلال فترة التوقف عملنا بشكل مميز، وإن نقص منا اللاعبين الدوليين لمشاركتهم مع منتخباتهم في أيام الفيفا وهذي أحكام الكرة “.

وأضاف :” الحمد لله وبالرغم من كل الظروف فإننا جاهزون وقادرون على تقديم مباراة مميزة مكللة بالنتيجة بحول الله تعالى ”

في حين قال المدافع سعيد الربيعي ” الحمد لله عملنا بشكل جيد في الفترة الماضية، خضنا مباراة ودية مع العدالة وانتهت بالتعادل الإيجابي”

وأضاف: “كلنا ثقة في أنفسنا كفريق من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية بتقديم مباراة كبيرة، نتوجها بالنتيجة بإذن الله “.

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد الله الدبل استعداداً لمواجهة الاتحاد، حيث تركز التدريب (المغلق) الذي قاده العطوي على الجانب الفني، وطبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة جادة على منتصف الملعب.

ومن جهة ثانية كشفت التقارير الطبية عن حاجة لاعب الوسط محمد الكويكبي إلى فترة تأهيل تصل إلى 4 أسابيع قبل دخوله مجدداً للتدريبات الجماعية إثر الإصابة التي تعرض لها خلال فترة معسكره مع المنتخب السعودي الأول الأسبوع الماضي، وكانت التقارير قد بينت إصابة الكويكبي بتمزق على مستوى الفخذ.