احدث الأخبار

مزاد معرض الرياض للسيارات يفتتح مبيعاته بـ 3.4 مليون دولار
أبرز المواد
 نائب وزير الدفاع يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان
أبرز المواد
 صحة عسير تطلق موقع “ عنايتي “ للتسهيل على المستفيدين من خدمات الهيئة الطبية العامة
منطقة عسير
 الحرائق تضع سيدني بين المدن العشر “الأكثر تلوثا”
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 العطوي : الاتفاق جاهز لتقديم مباراة مميزة أمام الاتحاد
الرياضة
 الهلال يجري تمرينه الرئيس في طوكيو ويغادر إلى سايتاما
أبرز المواد
 أمطار على منطقة عسير
منطقة عسير
 أوسو يقود الفيحاء للظفر بنقاط الشباب
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي رؤساء وفود الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين
أبرز المواد
 وقفة احتجاجية حاشدة أمام سفارة إيران في بروكسيل ضد قمع النظام للتظاهرات ودعما لصمود المحتجين في الأحواز
أبرز المواد
 زيارة تفقدية لمستشفى ارادة للصحة النفسية بالخرج
منطقة الرياض
مزاد معرض الرياض للسيارات يفتتح مبيعاته بـ 3.4 مليون دولار

مزاد معرض الرياض للسيارات يفتتح مبيعاته بـ 3.4 مليون دولار

أبرز المواد
نائب وزير الدفاع يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

نائب وزير الدفاع يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

أبرز المواد
صحة عسير تطلق موقع “ عنايتي “ للتسهيل على المستفيدين من خدمات الهيئة الطبية العامة

صحة عسير تطلق موقع “ عنايتي “ للتسهيل على المستفيدين من خدمات الهيئة الطبية العامة

منطقة عسير
الحرائق تضع سيدني بين المدن العشر “الأكثر تلوثا”

الحرائق تضع سيدني بين المدن العشر “الأكثر تلوثا”

أبرز المواد

العطوي : الاتفاق جاهز لتقديم مباراة مميزة أمام الاتحاد

العطوي : الاتفاق جاهز لتقديم مباراة مميزة أمام الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=801575
المناطق - الدمام

أكد خالد العطوي المدرب الوطني لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم على جاهزية فريقه لتقديم مباراة كبيرة متوجة بالنتيجة عندما يستضيف الاتحاد يوم الأحد على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب خالد العطوي عصر اليوم الجمعة في قاعة المؤتمرات بنادي الاتفاق للحديث عن مواجهة الاتفاق مع نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ10 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ” الأيام الماضية خلال فترة التوقف عملنا بشكل مميز، وإن نقص منا اللاعبين الدوليين لمشاركتهم مع منتخباتهم في أيام الفيفا وهذي أحكام الكرة “.
وأضاف :” الحمد لله وبالرغم من كل الظروف فإننا جاهزون وقادرون على تقديم مباراة مميزة مكللة بالنتيجة بحول الله تعالى ”

في حين قال المدافع سعيد الربيعي ” الحمد لله عملنا بشكل جيد في الفترة الماضية، خضنا مباراة ودية مع العدالة وانتهت بالتعادل الإيجابي”

وأضاف: “كلنا ثقة في أنفسنا كفريق من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية بتقديم مباراة كبيرة، نتوجها بالنتيجة بإذن الله “.

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد الله الدبل استعداداً لمواجهة الاتحاد، حيث تركز التدريب (المغلق) الذي قاده العطوي على الجانب الفني، وطبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة جادة على منتصف الملعب.

ومن جهة ثانية كشفت التقارير الطبية عن حاجة لاعب الوسط محمد الكويكبي إلى فترة تأهيل تصل إلى 4 أسابيع قبل دخوله مجدداً للتدريبات الجماعية إثر الإصابة التي تعرض لها خلال فترة معسكره مع المنتخب السعودي الأول الأسبوع الماضي، وكانت التقارير قد بينت إصابة الكويكبي بتمزق على مستوى الفخذ.

روابط ذات صلة

الهلال يجري تمرينه الرئيس في طوكيو ويغادر إلى سايتاما

الهلال يجري تمرينه الرئيس في طوكيو ويغادر إلى سايتاما
أوسو يقود الفيحاء للظفر بنقاط الشباب

أوسو يقود الفيحاء للظفر بنقاط الشباب
نادي الصقور السعودي يوضح شروط مسابقة الملواح

نادي الصقور السعودي يوضح شروط مسابقة الملواح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*