أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة

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أمطار على منطقة عسير

أمطار على منطقة عسير

منطقة عسير

أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة
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المناطق - واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بني حسن والمندق والقرى والمخواة والعقيق وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها.
كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظة بلجرشي والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهات المنطقة، سالت على أثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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