صحة عسير تطلق موقع “ عنايتي “ للتسهيل على المستفيدين من خدمات الهيئة الطبية العامة

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اعتمد سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري برنامج الهيئة الطبية العامه بمنطقة عسير الإلكتروني ( عنايتي) والذي يساعد على تقديم الخدمة للمرضى إلكترونيا دون الحاجة الى الحضور للهيئة الطبية أو لمكاتب الإركابات بمستشفيات المنطقة.

وبين المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع أنه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 / 3 / 1441 هـ ، سيكون التقديم للهيئة الطبية (إلكترونياً) سواءً طلب إصدار قرار هيئة طبية أو تجديد القرار أو إصدار أمر إركاب أو طلب نفقات نثرية وذلك بالدخول على برنامج عنايتي الإلكتروني عن طريق الرابط التالي

‏http://mc.ah.gov.sa

وأضاف : البرنامج كذلك يشمل المرضى الذين لديهم اعتذارات من مستشفيات حكومية ويرغبون العلاج خارج المملكة، ونوهت صحة المنطقة إلى أنه في حال كان لدى أي مستفيد قرار من الهيئة ساري المفعول فإن عليه مراجعة مكتب الإركابات بالمستشفى القريب من مقر إقامته لأرشفة القرار حتى يتمكن من تفعيل “ المستخدم “ للمريض على البرنامج.

وأشار ، إلى أنه في حال واجه أي مستفيد أي صعوبات فإن صحة عسير ترحب بمراجعته قسم الإركابات في أقرب مستشفى لديه لشرح الآلية وتقديم الخدمة اللازمة.

بدوره قدم رئيس الهيئة الطبية العامة بمنطقة عسير الدكتور محمد محيا شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري ، على اعتماده ودعمه لإطلاق هذه الخدمة والتي توفر الوقت والجهد للمستفيدين الكرام من خدمات الهيئة بشكل الكتروني .