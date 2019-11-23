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منوعات

هواوي تنوي اكتساح الأسواق بهاتف جديد

هواوي تنوي اكتساح الأسواق بهاتف جديد
http://almnatiq.net/?p=801595
المناطق - الرياض

يخطط العملاق الصيني هواوي لاكتساح سوق الأجهزة الذكية من جديد بهاتف متطور ومتوسط الثمن.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد الذي سيكشف عنه رسميا في 5 ديسمبر المقبل سيحمل اسم nova 6، وسيزود بهيكل أنيق ثبتت عليه شاشة عالية الدقة بمقاس 6.4 بوصة، وماسح لبصمات الأصابع موضوع على الحافة الجانبية اليمنى للهيكل.

ومن أبرز ما سيميز الهاتف هو الكاميرا الأمامية المزدوجة العدسة، التي ستكون من بين أفضل الكاميرات الأمامية للهواتف، وستزود بفتحات عدسة واسعة لالتقاط الصور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون بقدرات تصوير فائقة، فيها 3 عدسات أساسية، وعدسات صغيرة إضافية، ومزودة بحساس Sony IMX686 الذي يعطيها ميزات متطورة في مجال التصوير القريب.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Kirin 990 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع، وسيحصل على منفذين لبطاقات الاتصال، وماسح إضافي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

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