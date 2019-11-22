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إعلان حالة الطوارئ بمستشفى العلايا العام بسبب هطول أمطار غزيرة على محافظة بلقرن

إعلان حالة الطوارئ بمستشفى العلايا العام بسبب هطول أمطار غزيرة على محافظة بلقرن

منوعات

إعلان حالة الطوارئ بمستشفى العلايا العام بسبب هطول أمطار غزيرة على محافظة بلقرن

إعلان حالة الطوارئ بمستشفى العلايا العام بسبب هطول أمطار غزيرة على محافظة بلقرن
http://almnatiq.net/?p=801598
المناطق - الرياض

أوضحت صحة بيشة انه ونتيجة لهطول أمطار غزيرة على محافظة بلقرن مستمرة حتى إعداد هذا البيان فقد تم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى العلايا العام وانعقاد اجتماع طارئ برئاسة مدير صحة بيشة المكلف وتم اتخاذ قرار احترازي بإخلاء المستشفى ونقل الحالات المنومة إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة وتحويل مراجعين الحالات الاسعافية إلى مستشفى البشائر العام مع تشغيل مركز صحي سبت العلايا على مدار ٢٤ ساعة للتعامل مع الحالات العاجلة.

تأتي هذه الخطوات حفاظًا على سلامة المرضى والمراجعين والطواقم الصحية والخدمية بالمستشفى، ونطمئن الجميع بأن حالة المرضى مطمئنة وتمت خطة الإخلاء بنجاح بحمد الله،

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