مدني عسير يدعو لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة

المناطق - عسير

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير الجميع لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة حتى يوم الأحد .

وصرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عســير النقيب/ محمد بن عبده الســيد : “إستمراراً للتنبيهات السابقة ولما يردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تحذيرات تشير الى إستمرار الحالة الجوية المطرية وبأن التوقعات لا زالت قائمة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتتخللها رياح سطحية نشطة وجريان للسيول على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل خلال الفترة القادمة حتى يوم الأحد الموافق ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ – ٢٠١٩/١١/٢٤ م ..

فأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تجدد التنبيه وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .

مع أهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الارصاد .

راجين للجميع السلامة الدائمة . ”