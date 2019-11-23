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مهرجان المؤسس للصقور يسجل إقبالا كبيرا في نسخته الثانية

مهرجان المؤسس للصقور يسجل إقبالا كبيرا في نسخته الثانية
http://almnatiq.net/?p=801608
المناطق - الرياض

شهدت مراكز تسجيل الصقارين الراغبين بالمشاركة في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية، في الرياض وبريدة، اليوم، إقبالاً كبيراً، وهو ما ينبئ بمنافسة قوية ستشهدها مسابقة الدعو (الملواح).
وكان النادي قد بدأ مرحلة التسجيل في الدمام في 6 نوفمبر الماضي، واستمر تسجيل المشاركين على مدى يومين، وانطلق في حفر الباطن، ينبع، عرعر، سكاكا وحائل، التي أغلقت باب التسجيل، فيما يواصل المهرجان استقبال الراغبين في المشاركة في مدينة الرياض حتى الاثنين المقبل، وذلك في فندق كورت يارد ماريوت السفارات.
وفي بريدة انطلق التسجيل اليوم الجمعة، ويستمر حتى غدٍ السبت، وذلك في فندق رؤوم إن في حي النهضة.
الجدير بالذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية أقام مسابقة (الدعو – الملواح) على فئتَي المُلاك والمحترفين، فيما ينطلق المهرجان يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل، ويستمر حتى الـ16 من الشهر نفسه في ملهم شمال مدينة الرياض.

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