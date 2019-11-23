متى يحق للمريض الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة «الصحة»؟

المناطق - الرياض

نشرت وزارة الصحة عدداً من الحقوق العامة المتعلقة بالمريض وذلك في المستشفيات التابعة للوزارة، خصوصا في ما يتعلق بالطاقم الطبي المعالج، وشرح الحالة العلاجية، والإجراءات أو التدابير المقترحة، وغيرها من الحقوق التي ألزمت «الصحة» المستشفيات بها تجاه المرضى.

ووفقا لما نشرته وزارة الصحة عبر حسابها في «تويتر»، فإن الحقوق العامة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة هي كالتالي:

• معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج، وإبلاغك بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي.

• عدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي عليك.

• قيام الطبيب المعالج بشرح حالتك الطبية باللغة والطريقة التي تفهمها وتوفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بلغتك.

• سؤال الممارس الصحي «هل غسلت يديك؟» تجنباً لاحتمالية العدوى.

• الحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج.

• معرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة.

• معرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة لحالتك.

• معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى.

• رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود ما يسمح به النظام مع تحمل العواقب بعد توضيحها لك.

• الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة عندما تكون حالتك طارئة ولم يتوفر سرير لك.

• التبليغ عن أي شخص يدخن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة التي تتولى تنفيذ إصدار الغرامات للمخالفين.