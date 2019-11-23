“بوباي روسيا”.. استئصال عضلات ميتة من ذراع لاعب بعد حقن خطيرة

المناطق - وكالات

خضع لاعب كمال أجسام لعملية جراحية لإزالة عضلات من ذراعيه، بعد أن حقنها بمواد خطيرة أدت لانتفاخها بشكل غير طبيعي.

وقالت صحيفة “نيويورك بوست” إن لاعب كمال الأجسام الروسي كيريل تيريشين خضع لأول عملية جراحية من أصل 3، من أجل إزالة حوالي كيلو ونصف من الأنسجة العضلية “الميتة”، بعد حقن خطير لمادة “سينثول” في العضلة ذات الرأسين.

وانتشرت صور غريبة للاعب كمال الأجسام، الذي يظهر بجسد نحيل وعضلات ضخمة بشكل غير طبيعي أعلى الذراعين.

واستخدم تيريشين الملقب بـ”بوباي روسيا”، نسبة للشخصية الكرتونية ذات العضلات الكبيرة، حقن “هلام البترول”، لتعزيز حجم ذراعيه.

وتم إخبار تيريشين إنه يمكن أن يموت أو يواجه بتر طرفيه العلويين إذا لم يقم بـ”إجراء تصحيحي”، قبل أن يخضع لعملية جراحية بمساعدة ناشطة روسية تدعى ألانا مامايفا، وفقا للصحيفة.

وساعدت مامايفا في جمع الأموال من أجل الجراحة الصعبة، التي أجراها تيرشين في جامعة سيشنوف الحكومية الطبية في موسكو.

وتمت إزالة حوالي 75 بالمئة من العضلات الميتة أعلى الذراع، خلال أول عملية جراحية للشاب الروسي.

وقال الجراح الذي أجرى العملية: “لقد تشبعت أنسجة العضلات، ومنعت تدفق الدم. نتيجة لذلك تموت الأنسجة وتحل محلها ندبة صلبة مثل الشجرة”.