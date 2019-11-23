“ساما” للبنوك: عليكم بسرعة تقديم «مدى» لورش السيارات

المناطق - الرياض

شددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في توجيه أصدرته للبنوك والمصارف العاملة في السعودية، على ضرورة استكمال جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني «مدى»، تزامناً مع إلزام تلك المنشآت بتوفير خدمة «مدى نقاط البيع» ابتداء من (الجمعة) الماضي.

وأكدت «ساما» في تعميم وجهته إلى البنوك، ضرورة التحقق من جاهزيتها لتلقي طلبات «فتح حسابات بنكية، وتوفير أجهزة نقاط البيع»، لأصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة، وسرعة التجاوب معها، عبر القنوات المختلفة كالفروع، ومصرفية الإنترنت، والهاتف المصرفي، لتيسير هذا المتطلب على أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة، والالتزام بالأوقات المحددة للصيانة حسب ما تنص عليه وثيقة معايير «مدى» واتفاقيات مستوى الخدمة.

يذكر أنه تم إلزام ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة «مدى نقاط البيع» بدءاً من يوم (الجمعة) الماضي، بهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل القرار، وضمان استعداد القطاع المصرفي لمواكبة حجم الطلبات المتوقع. وبينت «ساما» أن الخطوة تأتي تحقيقاً لتوجهات برنامج تطوير القطاع المالي في الحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، وتعزيزاً لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسيلة دفع إلكترونية.