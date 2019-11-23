مدني جازان يحذر من تقلبات جوية وهطول امطار غزيرة ويهيب بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات السلامة

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أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة
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المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الامطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق(جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق تمتد الى أجزاء من منطقتي (المدينة المنورة – الرياض), في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على لأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة .كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بوجه عام بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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