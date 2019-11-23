مدني جازان يحذر من تقلبات جوية وهطول امطار غزيرة ويهيب بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات السلامة

مدني جازان يحذر من تقلبات جوية وهطول امطار غزيرة ويهيب بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات السلامة

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مدني جازان يحذر من تقلبات جوية وهطول امطار غزيرة ويهيب بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات السلامة

مدني جازان يحذر من تقلبات جوية وهطول امطار غزيرة ويهيب بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات السلامة
http://almnatiq.net/?p=801636
جازان - فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لما تشهده المنطقه من تقلبات جويه وهطول امطار ونشاط في الرياح السطحيه .

وتهيب المديريه بالجميع بأخذ الحيطه والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

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