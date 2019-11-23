مجلس خبراء إيران : المتظاهرون مخربون وانتهازيون

المناطق - وكالات

أفادت مواقع إيرانية، اليوم السبت، بأن مجلس الخبراء الإيراني وصف، في بيان له المحتجين بـ”المخربين والمخلّين بالأمن والانتهازيين”، واتهم “أميركا وإسرائيل، ومنظمة مجاهدي خلق المعارضة” بإشعال الاحتجاجات، كما دعا لـ”الحسم مع المحتجين ومحاكمتهم”.

البيان وقعه رئيس المجلس أحمد جنتي (93 عاماً).

يأتي ذلك فيما نقلت قناة “إيران إنترناشيونال” عن وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري أن الضابط في الحرس الثوري أكبر مرادي لقي حتفه عقب صدامات مع المحتجين في مدينة معشور في محافظة خوزستان.

وأفادت مواقع إيرانية أيضاً بنقل الطالب أبو الفضل نجاد فتح إلى مكان مجهول، مثل العشرات من طلاب جامعتي “طهران” و”علامة”، الذين اعتقلوا منذ الاثنين الماضي.

وكانت تقارير كشفت أن حملة اعتقالات واسعة بدأت داخل جامعة “طهران”، حيث تم اعتقال عشرات الطلاب على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ الجمعة الماضية.

وخلال الساعات الأخيرة أظهر موقع “نتبلوكس” لمراقبة أنشطة الإنترنت أن نسبة الوصول إلى الإنترنت في إيران لا تتعدى 20%.

وتزامن ذلك مع فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أذري، رداً على وقف النظام الإيراني خدمة الإنترنت خلال الاحتجاجات.

وقطعت إيران خدمة الإنترنت للتغطية على قمعها للتظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد وذلك احتجاجاً على رفع أسعار البنزين.