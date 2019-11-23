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ابنة حميدان التركي تكشف عن سوء الحالة الصحية لوالدها

ابنة حميدان التركي تكشف عن سوء الحالة الصحية لوالدها

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ابنة حميدان التركي تكشف عن سوء الحالة الصحية لوالدها

ابنة حميدان التركي تكشف عن سوء الحالة الصحية لوالدها
http://almnatiq.net/?p=801668
المناطق - متابعات

كشفت ابنة السجين السعودي في أمريكا حميدان التركي عن آخر المستجدات حول قضية والدها وحالته الصحية. وأوضحت لمى التركي في تغريدة نشرتها أمس الجمعة أن الحالة الصحية لوالدها متردية وسيئة، مشيرةً إلى أنهم تلقوا اتصالاً منه أخبرهم فيه أنه يعاني من حالة صحية حرجة ولا يتلقى عناية جيدة من السجانين.

وأضافت: “أوصانا والدي بالدعاء له حيث حالته لا تسر” وكان نجل التركي كشف في أواخر سبتمبر الماضي عن آخر التطورات في قضية والده بعد رفض الإفراج المشروط عنه، مبيناً أن فريق الدفاع عن والده رفع القضية للمحكمة العليا لإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف، كما تم طلب مرافعة أخرى لتقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى.

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