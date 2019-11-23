احدث الأخبار

“الجوازات”: الإبعاد للمقيم المتعثر في تجديد هويته للمرة الثالثة
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يٌثير قلق متابعيه بـ آية قرآنية
أبرز المواد
 معرض الرياض للسيارات .. شغف الهواية وقوة التحدي
أبرز المواد
 عم الطفل المتوفى بجوار مدرسته في أبو عريش : القاتل صديق للعائلة وخطيب شقيقة المقتول
أبرز المواد
 ابنة حميدان التركي تكشف عن سوء الحالة الصحية لوالدها
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 مجلس الأمن يتبنى بيانا حول حظر استخدام أسلحة كيميائية
أبرز المواد
 مجلس خبراء إيران : المتظاهرون مخربون وانتهازيون
أبرز المواد
 السلطات التركية تعتقل 46 شخصاً انتقدوا التوغل العسكري في سوريا
أبرز المواد
 المعارضة الإيرانية: الحراك طال 165 مدينة وتوقيف 7000 متظاهر
أبرز المواد
 مباحثات أميركية إماراتية حول دور إيران المزعزع للمنطقة
أبرز المواد
 مدني جازان يحذر من تقلبات جوية وهطول امطار غزيرة ويهيب بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات السلامة
أبرز المواد
“الجوازات”: الإبعاد للمقيم المتعثر في تجديد هويته للمرة الثالثة

“الجوازات”: الإبعاد للمقيم المتعثر في تجديد هويته للمرة الثالثة

أبرز المواد
تركي آل الشيخ يٌثير قلق متابعيه بـ آية قرآنية

تركي آل الشيخ يٌثير قلق متابعيه بـ آية قرآنية

أبرز المواد
معرض الرياض للسيارات .. شغف الهواية وقوة التحدي

معرض الرياض للسيارات .. شغف الهواية وقوة التحدي

أبرز المواد
عم الطفل المتوفى بجوار مدرسته في أبو عريش : القاتل صديق للعائلة وخطيب شقيقة المقتول

عم الطفل المتوفى بجوار مدرسته في أبو عريش : القاتل صديق للعائلة وخطيب شقيقة المقتول

أبرز المواد

“الجوازات”: الإبعاد للمقيم المتعثر في تجديد هويته للمرة الثالثة

“الجوازات”: الإبعاد للمقيم المتعثر في تجديد هويته للمرة الثالثة
http://almnatiq.net/?p=801688
المناطق - متابعات

أشارت المديرية العامة للجوازات إلى عدم إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم طبقا للتعليمات.

وأوضحت أنه في حال عدم مغادرة المقيم بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي خلال فترة صلاحية التأشيرة (٦٠ يوما) تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لإلغاء التأشيرة وإعادة إصدار جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم ليتمكن من إنهاء الإجراء.

وأضافت الجوازات أنه إذا لم يعد الشخص خلال صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لا يمكنه العودة إلى المملكة لمدة 3 سنوات ويعود إلى نفس الكفيل، وأضافت أنه في الإمكان تسجيل «خرج ولم يعد» آلياً بعد مرور شهرين من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة للوافد دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، وفي حال تم إصدار التأشيرة لا يمكن التعديل ويسمح بإلغاء التأشيرة وإعادة إصدار جديدة بعد سداد الرسوم مجدداً.

وجددت المديرية العامة للجوازات أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تطبق بعد 3 أيام من تاريخ انتهاء الهوية ويعرّض التأخير صاحبها للعقوبات المقررة نظامياً قد تصل إلى الإبعاد، وتبلغ عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى غرامة 1000 ريال، وفي تكرار المخالفة للمرة الثالثة يبعد المخالف عن البلاد.

وشددت الجوازات، على أهمية سداد رسوم نقل العاملة المنزلية من مكان إلى آخر، موضحة أن الرسوم تختلف باختلاف عدد مرات النقل، حسب “عكاظ”.

روابط ذات صلة

تركي آل الشيخ يٌثير قلق متابعيه بـ آية قرآنية

تركي آل الشيخ يٌثير قلق متابعيه بـ آية قرآنية
معرض الرياض للسيارات .. شغف الهواية وقوة التحدي

معرض الرياض للسيارات .. شغف الهواية وقوة التحدي
عم الطفل المتوفى بجوار مدرسته في أبو عريش : القاتل صديق للعائلة وخطيب شقيقة المقتول

عم الطفل المتوفى بجوار مدرسته في أبو عريش : القاتل صديق للعائلة وخطيب شقيقة المقتول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*