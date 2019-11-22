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تجديد بطاقات القبائل النازحة غدًا الأحد بجوازات حفر الباطن

تجديد بطاقات القبائل النازحة غدًا الأحد بجوازات حفر الباطن

المنطقة الشرقية

تجديد بطاقات القبائل النازحة غدًا الأحد بجوازات حفر الباطن

تجديد بطاقات القبائل النازحة غدًا الأحد بجوازات حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=801702
حفرالباطن - عبدالله السعيدي

تبدأ غدا الأحد جوازات حفر الباطن بتجديد بطاقات القبائل النازحة المنتهية في 30 /12 /1440 ذات الخمس سنوات في مقر جوازات حفر الباطن الساعة الثالثة مساء .
وحددت ادارة الجوازات عدة شروط (حجز موعد إلكتروني وإحضار صورة منه ، أن تكون البطاقة منتهية في 30 /12 /1440 ، تعبئة استمارة التجديد ولمن يوجد لدية أبناء يستحقوا الفرز حسب السن القانوني تعبئة استمارة الفرز والتصديق عليها من قبل المعرف وشيخ الشمل ، احضار 4 صور شخصية لصاحب الطلب و 4 صور جماعية للمرافقين و 8 لصاحب الفرز ، من لدية ابناء لم يتم أخذ خصائصهم الحيوية يتم تعبئة نموذج البصمة ، اضافة المواليد لابد من وجود شهادة ميلاد ، إضافات الزوجات لابد من وجود صك زواج وتكون مضافة الزوجة في بطاقة واليها)
وأكدت ادارة الجوازات أن جميع النماذج بالتجديد موجودة على موقع المديرية العامة للجوازات .

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