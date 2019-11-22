تجديد بطاقات القبائل النازحة غدًا الأحد بجوازات حفر الباطن

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

تبدأ غدا الأحد جوازات حفر الباطن بتجديد بطاقات القبائل النازحة المنتهية في 30 /12 /1440 ذات الخمس سنوات في مقر جوازات حفر الباطن الساعة الثالثة مساء .

وحددت ادارة الجوازات عدة شروط (حجز موعد إلكتروني وإحضار صورة منه ، أن تكون البطاقة منتهية في 30 /12 /1440 ، تعبئة استمارة التجديد ولمن يوجد لدية أبناء يستحقوا الفرز حسب السن القانوني تعبئة استمارة الفرز والتصديق عليها من قبل المعرف وشيخ الشمل ، احضار 4 صور شخصية لصاحب الطلب و 4 صور جماعية للمرافقين و 8 لصاحب الفرز ، من لدية ابناء لم يتم أخذ خصائصهم الحيوية يتم تعبئة نموذج البصمة ، اضافة المواليد لابد من وجود شهادة ميلاد ، إضافات الزوجات لابد من وجود صك زواج وتكون مضافة الزوجة في بطاقة واليها)

وأكدت ادارة الجوازات أن جميع النماذج بالتجديد موجودة على موقع المديرية العامة للجوازات .