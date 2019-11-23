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دراسة: زيادة دخل الزوجة قد تؤثر سلباً على صحة الزوج

دراسة: زيادة دخل الزوجة قد تؤثر سلباً على صحة الزوج
http://almnatiq.net/?p=801705
المناطق - وكالات

خلصت دراسة أجراها باحثون من جامعة «باث» البريطانية إلى أن الضغوط تتزايد على الأزواج عندما تكسب زوجاتهم أكثر من 40 في المائة من دخل الأسرة.

وأوضحت الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن الأزواج يشعرون بالضغوط عندما يعتمدون ماليا بشكل كامل على زوجاتهم أو في حالة أنهم العائل الوحيد للأسرة.

ولفتت الدراسة، التي أجريت خلال 15 عاما على 6 آلاف زوج وزوجة، إلى أنه كلما قل دخل الزوجة عن 40 في المائة انخفضت الضغوط على الأزواج والعكس صحيح.

ولكن الدراسة قالت إن الرجال الذين تزوجوا عن عمد امرأة معيلة لم يشعروا بأي ضغوط.

ولاحظ الباحثون، خلال إجراء الدراسة، أن نسبة الزوجات اللائي كن يكسبن أكثر من أزواجهن في 1980 كانت 13 في المائة، ولكن في 2017 وصلت النسبة إلى الثلث.

وكان القائمون على الدراسة يريدون معرفة انعكاسات الفروق بين دخول الأزواج والزوجات على العلاقة بينهم، والقدرة على المساومة خاصة في حالة الطلاق؛ حيث قد يتخوف الرجل من انخفاض وضعه الاقتصادي في حالة الانفصال عن زوجته التي تكسب أكثر منه.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية بكلية الإدارة بجامعة باث، الدكتورة جوانا سيردا، أن نتائج الدراسة تشير إلى هذا التفاوت في الدخول يمكن أن يشكل خطرا على صحة الرجال، حيث إن الضغوط يمكن أن تؤدي لإصابتهم بأمراض جسدية وكذلك مشكلات عاطفية واجتماعية.

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