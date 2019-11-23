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اجتماع للمانحين يبحث أولويات الحكومة اليمنية في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي

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اجتماع للمانحين يبحث أولويات الحكومة اليمنية في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي

اجتماع للمانحين يبحث أولويات الحكومة اليمنية في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي
http://almnatiq.net/?p=801711
المناطق - وكالات

ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الاجتماع الدوري للمانحين الدوليين وشركاء التنمية في اليمن الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بمقرها في العاصمة الاردنية عمّان.
وتطرق العوج إلى أولويات الحكومة اليمنية في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في المجالات التي تعني ببناء رأس المال البشري وخصوصًا في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وأيضًا مجالات تعزيز الإنتاجية والسير نحو الاكتفاء الذاتي كالزرعة والثروة السمكية.
حضر الاجتماع من جانب المانحين المدير القطري للبنك رجاء قطان وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج ومكتب المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن والمدراء القطريين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتنمية ومسؤولين من مكتب وزارة التنمية الدولية البريطانية لدى اليمن وممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن ومانحين آخرين
واستعرض مانحون تدخلاتهم التنموية ومناقشة آلية تعزيز التنسيق والمشتركة بين جميع المانحين فيما يخص تنفيذ المشاريع على الأرض وتجاوز الازدواجية في التنفيذ وتحسين آليات الرقابة والتقييم.
كما تطرق الاجتماع – بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – إلى سبل دعم استقرار العملة والصرافة عبر القنوات الرسمية وسبل دعم وبناء القدرات المؤسسية والإشرافية للبنك المركزي اليمني والمالية العامة والمؤسسات الوطنية المختلفة.

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