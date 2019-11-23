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البحرين تؤكد أهمية دور مجلس التعاون ومصر والأردن في ضمان أمن واستقرار المنطقة

البحرين تؤكد أهمية دور مجلس التعاون ومصر والأردن في ضمان أمن واستقرار المنطقة
http://almnatiq.net/?p=801714
المناطق - الرياض

أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين أهمية الدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن في ضمان أمن واستقرار المنطقة من خلال ما تقوم به من جهود حثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها ومساعيها الرامية لوضع حلول وتسويات دائمة لمشكلاتها.
وقال في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة في دورته الخامسة عشرة الذي بدأت أعماله الليلة الماضية: إن الأهمية الإستراتيجية الكبرى للمنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية تحتم على الدول المسؤولة في العالم ضرورة التعاون مع دولها في حفظ الأمن والسلم فيها.
وأضاف أن إيران مازالت تمثل خطرًا رئيسًا على أمن المنطقة واستقرارها بمواصلتها دعم الإرهاب والميليشيات الإرهابية كحزب الله وغيرها وسياساتها التوسعية وانتهاكاتها للقانون الدولي والهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية في خليج عُمان وتهديد سلامة الملاحة.
وطالب بوقفة دولية تجاه إسرائيل وممارساتها التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية ومنها أنشطتها الاستيطانية واحتلال هضبة الجولان.

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