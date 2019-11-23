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الولايات المتحدة تفقد طائرة فوق ليبيا

الولايات المتحدة تفقد طائرة فوق ليبيا
http://almnatiq.net/?p=801717
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الجمعة، فقدان طائرة بلا طيّار تابعة للجيش الأميركي كانت تحلق فوق ليبيا.

وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة لأفريقيا (أفريكوم) في بيان، إن الطائرة غير المسلّحة “فقدت فوق طرابلس” الخميس. وأضافت أن هناك تحقيقًا جاريًا بشأن هذه الحادثة التي لم يتمّ تقديم مزيد من التفاصيل حولها.

وأوضح البيان أن القيادة تقود عمليات لطائراتٍ بلا طيار في ليبيا بهدف “تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف”.

وأشار بيان القيادة الأميركية إلى أن “هذه العمليّات ضرورية لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتمّ تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميّين المناسبين”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

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