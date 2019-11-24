شريحة ذكية لكبح الشهية ومحاربة السمنة

المناطق - وكالات

ابتكر عدد من باحثي جامعة «ستانفورد»، شريحة ذكية يمكن زراعتها في أدمغة مرضى السمنة المفرطة لكبح الشهية والسيطرة على النهم، وتستهدف الزرعة الذكية منطقة النواة المتكئة بالمخ، التي تتحكم في غرائز مثل: تناول الطعام، والرغبة الجنسية.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، زرع فريق جامعة ستانفورد الشريحة الذكية في أدمغة فئران التجارب النهمة، ووجدوا أنها تناولت كميات أقل من الطعام بنسبة 60%. وتعمل الشريحة المسماة «نظام التحفيز العصبي المستجيب»، والتي تم تطويرها في البداية لعلاج الصرع، على كبح الشهية بالتلاعب بمنطقة النواة المتكئة في المخ.

وقالت المؤلفة الرئيسة للدراسة الدكتورة كاسي هالبيرن، «المشكلة هي أن العلاجات المتاحة للسمنة لا تعالج الأساس العصبي للنهم القهري، وهذا ما يعمل عليه جهازنا، من خلال التحفيز العميق للدماغ، لإرسال إشارة إلى المخ تكبح الرغبة في النهم كلما شعر المريض بالرغبة في ذلك».