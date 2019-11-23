«أبل» و«هواوي» و«سامسونج» تسيطر على أجهزة الجيل الخامس في 2020

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http://almnatiq.net/?p=801722
المناطق - وكالات

مع بداية التطبيق الفعلي لشبكات الجيل الخامس من قبل معظم مشغلي الهواتف في العالم، بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية بإطلاق أول هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس، لكن مع أن شركة “أبل” لم تطلق أي هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستقود مبيعات هواتف الجيل الخامس في عام 2020 المقبل، حيث إنها ستحصل على النسبة الأكبر من المبيعات بعد إطلاق هواتف “الآيفون” الداعمة لشبكات الجيل الخامس العام المقبل، وذلك وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة Strategy Analytics لأبحاث السوق.
وفي الوقت الحالي تمتلك “سامسونج” الحصة الأكبر في مبيعات هواتف الجيل الخامس عالميا، لكن التوسع في إطلاقها خلال العام المقبل سيعطي “هواوي” مزيدا من التوسع في السوق الصينية ويعطي “أبل” سيطرة على السوق الأمريكية لتتراجع “سامسونج” إلى المركز الثالث.
ومن العوامل التي ستساعد “أبل” هو إضافة دعم شبكات الجيل الخامس في جميع هواتف “الآيفون” التي ستطلقها خلال عام 2020 وعدم اقتصارها فقط على إصدارات بعينها، حيث إنه من المرجح أن تتعاون “أبل” و”كوالكم” لتقوم “أبل” باستخدام شرائح الاتصال “المودم” الخاصة بشركة كوالكم بعد تسوية النزاعات القضائية بينهما.
وعلى الجانب الآخر فإن سيطرة هواوي على الأسواق الصينية في مبيعات هواتف الجيل الخامس ستستمر ولن تتأثر بقرار الحظر الأمريكي الذي لن يضر المستهلك الصيني في شيء.
وستوفر شبكات الجيل الخامس سرعات اتصال عالية بالإنترنت تراوح بين 1 و 2 جيجابايت في الثانية، لكن حتى الآن لا توجد سوى مناطق محدودة في العالم فيها البنية التحتية المجهزة لذلك، لكن كثيرا من الدول والشركات تعمل الآن على ذلك.

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