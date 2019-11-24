فيديو مرعب.. ثعبان يقلد التماسيح ويفترس غزالا

المناطق - وكالات

في الأدغال.. تقترب الحيوانات بحذر شديد من مصدر الماء، الذي قد يكون بركة موحلة في أغلب الأحيان، أو جدول صغير فيه الكثير من الطمى.

وفي العادة، في أدغال أفريقيا أو الهند، يكون تمساح ضخم من يترصد بالفريسة تحت مياه هذا الجدول أو البركة العكرة التي تغطيها الأوحال والطمى.

وما إن تطمئن الفريسة بشأن عدم وجود ما يهددها وتقترب أكثر من المياه للشرب، حتى يقفز التمساح فاتحا فكيه القويين وينقض عليها ويمزقها، ثم يأكلها بأكملها.

وكما يظهر الفيديو المرفق، تتجمع بعض الغزلان حول مصدر مياه عكرة، وتبدو حذرة كعادتها عندما تحاول الشرب، لكن وفي لحظة مرعبة، وبدلا من التمساح، يقفز ثعبان ضخم بشكل مفاجئ من البركة ويغرز أنيابه في جسد الغزال أثناء محاولته شرب الماء ويقبض عليه بفكية ثم يلتف حوله سريعا ويخنقه قبل أن يلتهمه في وقت قصير.

الحادثة وقعت عند بركة ماء في منطقة ماهاراشترا، في الهند، وصورتها كاميرا تابعة لدائرة تلفزيونية مغلقة، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية.

وأصدرت دائرة “غابات تشاندا المركزية” الفيديو هذا الأسبوع لإظهار الحادث المخيف.

ووفقا للتقارير، يأتي هذ الهجوم المروع بحق الغزال، بعد أيام فقط من تقرير صحفي حول ثعبان آخر “جشع” حاول أن يلتهم نمرا قبل أن تنتقم القطة الكبيرة منه.

ووقعت حادثة الثعبان والنمر في محمية ماساي مارا تريانغل في كينيا، والتقطها بكاميرته المصور مايك ويلتون.