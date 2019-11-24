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الأخطاء الإملائية تقلل جاذبيتك على مواقع التواصل

الأخطاء الإملائية تقلل جاذبيتك على مواقع التواصل
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http://almnatiq.net/?p=801729
المناطق - وكالات

كشفت دراسة جديدة أن قدرتك على التدقيق الإملائي والابتعاد عن الأخطاء الإملائية واستخدام القواعد الصحيحة يمكن أن تؤثر على جاذبيتك في مواقع التواصل والتعارف.

وعمل الباحثون مع أعضاء أحد مواقع التعارف عبر الإنترنت، وطلبوا منهم قراءة ملفات تعريف مزيفة تحتوي على أخطاء لغوية، إضافة إلى ملفات أخرى لا تحتوي على أخطاء. ووجدت الدراسة، التي شملت أكثر من 800 شخص، أن الأخطاء الإملائية والقواعدية تشير إلى قلة الانتباه وعدم الاهتمام بالتفاصيل، ما يفسر على أنه نقص في الاهتمام وبذل الوقت والجهد في إنشاء ملف التعريف، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

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