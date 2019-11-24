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بولتون: تويتر “حرر” حسابي من سيطرة البيت الأبيض

بولتون: تويتر “حرر” حسابي من سيطرة البيت الأبيض
http://almnatiq.net/?p=801730
المناطق - وكالات

قال جون بولتون مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابق للأمن القومي إن تويتر أعاد إليه السيطرة على حسابه الشخصي بعدما سيطر عليه البيت الأبيض، وذلك في أول تغريدات له منذ استقالته في سبتمبر.

وقال بولتون لمتابعيه الذين يتجاوز عددهم 790 ألفا “حررنا حساب تويتر الآن، بعدما تم تقييده سابقا بشكل جائر عقب استقالتي كمستشار للأمن القومي”.

وأضاف: “… لم يُعد البيت الأبيض أبدا القدرة على الوصول إلى حسابي على تويتر. شكرا لتويتر على تمسكه بمعاييره المجتمعية وإعادته إليَ السيطرة على حسابي”.

ولم يوضح بولتون كيف منعه البيت الأبيض من الوصول إلى حسابه، لكنه سأل في تغريداته عما إذا كان ذلك قد تم “بدافع الخوف مما قد أقوله؟”.

وقال مسؤول كبير في الإدارة لرويترز إن البيت الأبيض لم يمنع بولتون من الوصول إلى حسابه الشخصي على تويتر “وليست لديه الوسائل التقنية التي تمكنه من ذلك”.

وبحسب وكالة “رويترز”، لم يرد تويتر على طلب للتعليق.

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