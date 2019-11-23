احدث الأخبار

تعديل نظام الخدمة المدنية.. توجه للسماح للموظفين بالعمل في التجارة والقطاع الخاص
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية هولندا
أبرز المواد
 أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل يلتقون مع نادي الطائي
أبرز المواد
 المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020
أبرز المواد
 «أبل» و«هواوي» و«سامسونج» تسيطر على أجهزة الجيل الخامس في 2020
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفقد طائرة فوق ليبيا
أبرز المواد
 البحرين تؤكد أهمية دور مجلس التعاون ومصر والأردن في ضمان أمن واستقرار المنطقة
أبرز المواد
 اجتماع للمانحين يبحث أولويات الحكومة اليمنية في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي
أبرز المواد
 قلق أممي إزاء تجدد العنف في إدلب
أبرز المواد
 دراسة: زيادة دخل الزوجة قد تؤثر سلباً على صحة الزوج
أبرز المواد
 تجديد بطاقات القبائل النازحة غدًا الأحد بجوازات حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 “ولد ملكا” يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان أوروبي
أبرز المواد
تعديل نظام الخدمة المدنية.. توجه للسماح للموظفين بالعمل في التجارة والقطاع الخاص

تعديل نظام الخدمة المدنية.. توجه للسماح للموظفين بالعمل في التجارة والقطاع الخاص

أبرز المواد
وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية هولندا

وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية هولندا

أبرز المواد
أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل يلتقون مع نادي الطائي

أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل يلتقون مع نادي الطائي

أبرز المواد
المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020

المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020

أبرز المواد

تعديل نظام الخدمة المدنية.. توجه للسماح للموظفين بالعمل في التجارة والقطاع الخاص

تعديل نظام الخدمة المدنية.. توجه للسماح للموظفين بالعمل في التجارة والقطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=801745
المناطق - الرياض

أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

ومن المنتظر أن يعرض التعديل المقترح للمناقشة، الاثنين المقبل، في مجلس الشورى.

وطالبت اللجنة في تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة 13 للسماح والسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي، بحسب صحيفة “الرياض”.

وبينت إدارية الشورى أن ملف دراسة تعديل هذه المادة تضمن الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ، والتي ستقر من مجلس الوزراء، مثل بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتوخاة من تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية هولندا

وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية هولندا
أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل يلتقون مع نادي الطائي

أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل يلتقون مع نادي الطائي
المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020

المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*