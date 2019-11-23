احدث الأخبار

وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية هولندا
أبرز المواد
 أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل يلتقون مع نادي الطائي
أبرز المواد
 المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020
أبرز المواد
 «أبل» و«هواوي» و«سامسونج» تسيطر على أجهزة الجيل الخامس في 2020
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفقد طائرة فوق ليبيا
أبرز المواد
 البحرين تؤكد أهمية دور مجلس التعاون ومصر والأردن في ضمان أمن واستقرار المنطقة
أبرز المواد
 اجتماع للمانحين يبحث أولويات الحكومة اليمنية في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي
أبرز المواد
 قلق أممي إزاء تجدد العنف في إدلب
أبرز المواد
 دراسة: زيادة دخل الزوجة قد تؤثر سلباً على صحة الزوج
أبرز المواد
 تجديد بطاقات القبائل النازحة غدًا الأحد بجوازات حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 “ولد ملكا” يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان أوروبي
أبرز المواد
 “العمل” تعدل لائحتها .. المنشآت المعترضة أو المتظلمة يمكنها التسوية
أبرز المواد
وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية هولندا

وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية هولندا

أبرز المواد
أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل يلتقون مع نادي الطائي

أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل يلتقون مع نادي الطائي

أبرز المواد
المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020

المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020

أبرز المواد
«أبل» و«هواوي» و«سامسونج» تسيطر على أجهزة الجيل الخامس في 2020

«أبل» و«هواوي» و«سامسونج» تسيطر على أجهزة الجيل الخامس في 2020

أبرز المواد

وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية هولندا

وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية هولندا
http://almnatiq.net/?p=801747
المناطق - الرياض

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مدينة ناغويا اليابانية، اليوم، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك، وذلك على هامش اجتماع وزراء مجموعة العشرين.
وجرى خلال اللقاءين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وهولندا، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم الرسي ، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله بن عبدالعزيز العيفان.

روابط ذات صلة

أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل يلتقون مع نادي الطائي

أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل يلتقون مع نادي الطائي
المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020

المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020
«أبل» و«هواوي» و«سامسونج» تسيطر على أجهزة الجيل الخامس في 2020

«أبل» و«هواوي» و«سامسونج» تسيطر على أجهزة الجيل الخامس في 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*