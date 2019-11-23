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أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل يلتقون مع نادي الطائي

أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل يلتقون مع نادي الطائي
http://almnatiq.net/?p=801749
المناطق - مشعل المري

قام أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل ممثلة في قسم الانشطه الرياضيه بالتعاون مع نادي الطائي من خلال الزيارة الجميلة للنادي واقامه مباراة ممتعة بكره الطائره ضمن اهتمام ودعم أبناء المركز ..
وأوضح المركز أن الهدف من ذلك دمج الأبناء بالمجتمع الخارجي ودعم الانشطة الهادفة التي تنمي روح الابناء وتبعث فيه الأمال لغد مشرق لينشأ مدركا نافعا لنفسه ومجتمعه
وقد أستقبل أبناء المركز مع المشرفين بحفاوة وتكريم من قبل مسؤلي النادي وقد تجولوا وأخذوا فكرة شاملة عن برامج النادي وتقدموا بالشكر لمسؤلي نادي الطائي على حسن استقبالهم وما قدموه لهم من أنشطة.

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